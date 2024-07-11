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Вероятность победы Испании в финале Евро-2024: прогнозы и статистика

Испания и Англия встретятся в финале Евро-2024

Спорт

Сборная Испании рассматривается как один из главных фаворитов чемпионата Европы по футболу, который завершается сегодня финальной игрой против Англии. Букмекеры склоняются в пользу испанцев, предлагая средний коэффициент 2,5 на их победу в основное время. Это означает, что ставка в 1000 рублей принесет чистый выигрыш в 1750 рублей.

Испания и Англия встретятся в финале Евро-2024
Фото: flickr.com by Джордж М. Грутас, CC BY 2.0

По данным статистической компании Opta, вероятность победы Испании над Англией в основное время составляет 48,2%, тогда как шансы Англии оцениваются в 27,3%. Вероятность ничьей составляет 24,6%.

Другие данные также указывают на преимущество Испании. Например, по оценкам Gracenote, вероятность победы Испании в финале без учета основного времени составляет 62%, а шансы Англии — 38%.

Однако, несмотря на эти прогнозы, история показывает, что фавориты не всегда выигрывают. На двух последних чемпионатах Европы главные фавориты не смогли завоевать золотые медали. В 2016 году французы проиграли Португалии, а в 2021 году итальянцы обыграли Англию.

Испания уже продемонстрировала свою силу на этом турнире, одержав три победы на групповом этапе и две в плей-офф. Англия выиграла только три из шести матчей, включая дополнительное время.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени на Олимпийском стадионе в Берлине. Финал можно будет посмотреть на телеканале "Матч ТВ".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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