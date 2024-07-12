Колумбия впервые так близко к победе в Кубке Америки

В ночь на 11 июля в Шарлотте, США на стадионе "Банк оф Америка" прошёл второй полуфинальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Колумбии и Уругвая. Колумбийцы выиграли со счётом 1:0 и вышли в финал турнира.
Единственный мяч на 39-й минуте матча забил полузащитник Хефферсон Лерма. Голевую передачу он получил он Хамеса Родригеса.
Уругвай же не смог отыграться, пишет sport. ru
75 минут на поле провёл нападающий "Краснодара" и сборной Колумбии Джон Кордоба.
В итоге Колумбия теперь будет играть в финале Кубка Америки — 2024 с национальной сборной Аргентины. Отметим, что так близко к победе эта страна не была уже 23 года.
Решающий матч турнира состоится в ночь на 15 июля в Майами на стадионе "Хард Рок".
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