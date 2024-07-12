Стало известно, кто будет судить матч Англия — Испания

Главным арбитром в финале Евро-2024 назначен француз Франсуа Летексье, пишет официальный сайт УЕФА.
Его ассистентами выступят соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр — Шимон Марчиняк (Польша), ВАР — Жером Брисар (Франция), его ассистентами будут Вилли Делажо (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия), пишет "СЭ".
В финале чемпионата на поле Олимпийского стадиона в Берлине встретятся национальные сборные Испании и Англии. Матч пройдет 14 июля в 22.00 по московскому времени.
В полуфинале Евро-2024 Испания обыграла Францию (2:1), а Англия победила Нидерланды с таким же счетом.
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