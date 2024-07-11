Порье рассказал, почему хочет бой по правилам бокса

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассекретил противника, с которым мечтает подраться по правилам бокса.
"Моя мечта — провести бой по боксу с Нейтом Диазом" — цитирует Порье портал Sports Illustrated.
Диаз и Порье должны были провести бой в 2018 году на турнире UFC 230, но Бриллиант снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. У него была травма бедра.
Последний раз Дастин Порье дрался с россиянином Исламом Махачевым. Ислам выиграл Порье удушающим приёмом в пятом раунде.
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