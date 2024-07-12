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Газзаев: пенальти на Кейне в полуфинале Евро был стопроцентный

1:12
Спорт

В финал чемпионата Европы по футболу вышла национальная сборная Англии, победив 10 июля команду Нидерландов. Экс-тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев разобрал эпизод матча -скандальное пенальти.

Газзаев: пенальти на Кейне в полуфинале Евро был стопроцентный
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Государственной Думы Российской Федерации, CC BY 4.0

Он считает, что арбитр полуфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Нидерландов справедливо назначил пенальти за нарушение против нападающего Гарри Кейна.

Кейн на 18-й минуте сравнял счет с пенальти, который сам заработал. Победный гол в компенсированное время в ворота голландцев забил британский футболист Олли Уоткинс.

В финале Чемпионата Европы по футболу на поле встретятся английская и испанская сборные. Матч состоится 14 июля.

"Пенальти был стопроцентный, со стороны игрока сборной Голландии была чистая накладка. Кейн забивал бы гол, но после накладки мяч ушел выше ворот", — цитирует Газзаева РИА Новости.

Он добавил, что в полуфинале команды играли очень осторожно, а оборонялись плотно.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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