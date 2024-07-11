Родионенко считает, что гимнастка Байлз никто без таблеток

Родионенко о Байлз на ОИ-2024: знаем, что без допинга она никто

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сказала, что думает о олимпийском турнире в спортивной гимнастике, который пройдет в рамках ОИ-2024 в Париже. В частности она высказала свое мнение на счет американки Байлз.

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"На Играх будем болеть за гимнастику из КНР. Они всегда показывают сложные программы и привносят новые элементы. Болеть за Байлз бесполезно. Знаем, что без таблеток она никто. Если в Японии у нее это не прошло, то во Франции будет "зеленая улица". Нас особо удивлять-то нечем", — цитирует Родионенко "СЭ".

Для 27-летней американской гимнастки это будут уже третьи Игры.

Напомним, что в 2021 году Байлз на Олимпиаде в Токио из-за психологических проблем снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье.