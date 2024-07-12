Автомобиль российского гонщика чуть не упал в пропасть

Внедорожник чемпиона "Шелкового пути" Рудского почти упал в пропасть

Действующий чемпион "Шелкового пути" Андрей Рудской после седьмого этапа текущего издания гонки сообщил о том, что едва не упал в пропасть во время прохождения спецучастка.

Фото: Wikipedia by Vauxford, CC BY-SA 4.0

Гонщик лучше остальных проехал на седьмом этапе "Шелкового пути" по маршруту Ховд — Алтай.

"Непростой денек, сложнее, чем вчера. Не удалось без ошибок преодолеть последний триал, в русле. Сначала чуть не упали в пропасть, остановились буквально в 20 сантиметрах. Сдали назад, поехали по другой траектории и наехали на камень. Повисли на нем. Потеряли еще и спойлер от машины где-то. Главное, что выбрались и проехали", — цитирует Рудского РИА Новости.

Напомним, что ралли проходит с 5 по 15 июля на территории России и Монголии. Маршрут гонки соединил российские города Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.