Автомобиль российского гонщика чуть не упал в пропасть

Действующий чемпион "Шелкового пути" Андрей Рудской после седьмого этапа текущего издания гонки сообщил о том, что едва не упал в пропасть во время прохождения спецучастка.
Гонщик лучше остальных проехал на седьмом этапе "Шелкового пути" по маршруту Ховд — Алтай.
"Непростой денек, сложнее, чем вчера. Не удалось без ошибок преодолеть последний триал, в русле. Сначала чуть не упали в пропасть, остановились буквально в 20 сантиметрах. Сдали назад, поехали по другой траектории и наехали на камень. Повисли на нем. Потеряли еще и спойлер от машины где-то. Главное, что выбрались и проехали", — цитирует Рудского РИА Новости.
Напомним, что ралли проходит с 5 по 15 июля на территории России и Монголии. Маршрут гонки соединил российские города Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.
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