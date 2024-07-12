Тренер Карлоса Алькараса считает, что Даниил Медведев заслужил всеобщее уважение

Тренер Ферреро: Теннисист Медведев заслужил всеобщее уважение

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Теннисист из Испании Карлос Алькарас должен быть максимально сосредоточенным и осторожным в матче 1/2 финала Уимблдона с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Такое мнение выразил чемпион "Ролан Гаррос" 2003 года и тренер Алькараса Хуан Карлос Ферреро.

Фото: wikimedia.org by Dacoucou, CC BY-SA 4.0

"Медведев — игрок, заслуживший всеобщее уважение. Он обыграл Синнера, о котором говорили, что он почти непобедим на траве, учитывая его стиль игры…Мы должны быть максимально сосредоточены и осторожны", — цитирует Ферреро As.

Тренер добавил, что хоть Алькарас и победил Медведева в полуфинале Уимблдона-2023, испанец ответил: "А он обыграл нас в полуфинале US Open, и это многое о нем говорит. Я думаю, что поражения не влияют на него и даже помогают ему совершенствоваться.

Ферреро считает, что Медведев попробует что-то новое, чего он не делал ранее.

"Мы знаем, как постараемся сыграть с Медведевым, но все матчи разные", — подытожил Ферреро, чьи слова приводит РИА Новости.