Футбольный клуб "Зенит", обладатель кубка России, готовится к трансферу колумбийского игрока команды Матео Кассьерры в чемпионат Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что трансфер Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит" пройдет через пару дней, 27-летний футболист согласился на условия контракта, предложенные ему петербуржцами.
Гендректор "красно-белых" Олег Малышев же заявил, что Соболев остается игроком "Спартака", а предложений от "Зенита" клуб не получал. Однако трансфер Соболева в "Зенит" активно лоббирует главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
Дело в том, что в "Зените" видят в Соболеве замену Кассьерре — сильнейшему бомбардиру минувшего чемпионата России, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к ситуации.
Семак не хочет потом в спешном порядке искать фактурного форварда. Варианты с Федором Чаловым и Джоном Кордобой были сразу же отвергнуты ЦСКА и "Краснодаром".
Существует множество пород собак, которые славятся своей дружелюбностью и ласковым характером. Однако мы назовём три особенно ласковые породы собак, которые известны своей привязанностью к людям.