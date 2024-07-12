ФК "Зенит" готовится к трансферу Кассьерры в Саудовскую Аравию

ФК "Зенит" продаст Кассьерру саудам

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Футбольный клуб "Зенит", обладатель кубка России, готовится к трансферу колумбийского игрока команды Матео Кассьерры в чемпионат Саудовской Аравии.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Ранее стало известно, что трансфер Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит" пройдет через пару дней, 27-летний футболист согласился на условия контракта, предложенные ему петербуржцами.

Гендректор "красно-белых" Олег Малышев же заявил, что Соболев остается игроком "Спартака", а предложений от "Зенита" клуб не получал. Однако трансфер Соболева в "Зенит" активно лоббирует главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Дело в том, что в "Зените" видят в Соболеве замену Кассьерре — сильнейшему бомбардиру минувшего чемпионата России, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

Семак не хочет потом в спешном порядке искать фактурного форварда. Варианты с Федором Чаловым и Джоном Кордобой были сразу же отвергнуты ЦСКА и "Краснодаром".