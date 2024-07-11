Футболист из Дагестана подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Футболист Ибрагимов будет играть в "Манчестер Юнайтед"

0:36 Your browser does not support the audio element. Спорт

Уроженец Дагестана, молодой футболист Амир Ибрагимов сообщил о подписании соглашения с британским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед".

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

"Я горд представлять эту эмблему и носить эту форму, связанную с историей клуба", — цитирует футболиста Ибрагимов РИА Новости.

Амиру Ибрагимову всего 16 лет. На молодежном уровне он выступал за команды "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед" различных возрастов. В феврале 2023 года он дебютировал за юношескую сборную Англии.