Футболист из Дагестана подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Уроженец Дагестана, молодой футболист Амир Ибрагимов сообщил о подписании соглашения с британским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед".
"Я горд представлять эту эмблему и носить эту форму, связанную с историей клуба", — цитирует футболиста Ибрагимов РИА Новости.
Амиру Ибрагимову всего 16 лет. На молодежном уровне он выступал за команды "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед" различных возрастов. В феврале 2023 года он дебютировал за юношескую сборную Англии.
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