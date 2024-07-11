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Бразильскому голкиперу прострелили ногу

Полицейский прострелил ногу вратарю Соузе

1:17
Спорт

Голкипер бразильского футбольного клуба "Гремио Анаполис" Рамон Соуза пострадал от действий правоохранительных органов. Полицейский прострелил ногу футболисту в ночь на 11 июля.

Полицейский прострелил ногу вратарю Соузе
Фото: commons.wikimedia.org by Kevin.B, CC BY-SA 3.0

Инцидент произошел после матча "Гремио Анаполис" с "Сентро Оэсте" (1:2).

После финального свистка начались беспорядки, в которых приняли участие и сами бразильские футболисты, пишет РИА Новости.

Полицейские должны были урегулировать ситуацию, пытаясь навести порядок, один из правоохранителей выстрелил резиновой пулей в ногу голкипера Соузе. Игроку тут же оказали срочную медицинскую помощь.

"Это ужасное, немыслимое и преступное деяние человека, который должен заботиться о безопасности и неприкосновенности людей на стадионе. 10 июля отмечено жестоким, грязным и ужасным актом в отношение одного из наших игроков, который никогда не будет забыт. "Гремио" сообщает, что примет соответствующие меры, чтобы восторжествовало правосудие и виновное лицо было наказано, чтобы это преступное деяние не осталось безнаказанным", — заявило руководство футбольного клуба в соцсетях.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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