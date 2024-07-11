Спортсменам, которых не допустили до ОИ, заплатили компенсацию

ОКР заплатил спортсменам, не допущенным до Олимпиады

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский комитет России выплатил компенсации тем атлетам, которых МОК не допустил к Олимпийским играм в Париже. Денежные средства получили 245 спортсменов из России.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

"Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день", — цитирует РИА Новости гендиректора ОКР Владимира Сенглеева.

Олимпийские игры пройдут во французской столице с 26 июля по 11 августа. МОК допустил на Олимпиаду россиян в нейтральном статусе и при условии, что они соответствуют критериям специальной комиссии.

К настоящему времени известно, что 16 атлетов приняли приглашение на ОИ-2024.