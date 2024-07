Спортсменам, которых не допустили до ОИ, заплатили компенсацию

Олимпийский комитет России выплатил компенсации тем атлетам, которых МОК не допустил к Олимпийским играм в Париже. Денежные средства получили 245 спортсменов из России.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0