Футболиста Соболева наказали за тонировку авто

Mash: игрока "Спартака" Соболева оштрафовали из-за тонировки на машине

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающему футбольного клуба "Спартак" Александру Соболеву выписали штраф за то, что он наклеил тонировку на свою машину марки "Гелендваген". Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Полицейские остановили футболиста 2 июля во время поездки по Воробьевым горам. Ему пришлось заплатить 500 рублей за плотную черную пленку на передних боковых стеклах авто.

Но на этом не все. Футболист "Спартак" теперь обязан убрать тонировку или же его заключат под страду на 15 суток.

Ранее стало известно, что трансфер 27-летнего форварда в "Зенит" сорвался. Гендиректор "Спартака" Олег Малышев сообщил, что они не получали предложения отдавать Соболева от петербургского футбольного клуба, пишет "СЭ".