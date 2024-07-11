Футболиста Соболева наказали за тонировку авто

Нападающему футбольного клуба "Спартак" Александру Соболеву выписали штраф за то, что он наклеил тонировку на свою машину марки "Гелендваген". Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Полицейские остановили футболиста 2 июля во время поездки по Воробьевым горам. Ему пришлось заплатить 500 рублей за плотную черную пленку на передних боковых стеклах авто.
Но на этом не все. Футболист "Спартак" теперь обязан убрать тонировку или же его заключат под страду на 15 суток.
Ранее стало известно, что трансфер 27-летнего форварда в "Зенит" сорвался. Гендиректор "Спартака" Олег Малышев сообщил, что они не получали предложения отдавать Соболева от петербургского футбольного клуба, пишет "СЭ".
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