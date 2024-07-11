Роман Орещук: "Способно ли "Динамо" стать чемпионом? Конечно, способно"

Московский клуб "Динамо" способен победить в чемпионате России.

Об этом заявил спортивный экс-директор бело-голубых Роман Орещук, высоко оценив шансы команды побороться за чемпионство.

"Способно ли "Динамо" стать чемпионом? Конечно, способно. Молодёжь стала опытнее на год, а команда — сыграннее. Уже не с листа будут играть, а уже знают, что хочет Марцел Личка. Он знает игроков. Поэтому шансы есть. Как они ими воспользуются — это другая история", — отметил Орещук.