Шумахер-младший рассказал, как выбирал стартовый номер

Все началось с того, что перед Миком Шумахером встал выбор: отдать предпочтение номеру 4 (под этим номером был выигран чемпионат) или 7 (Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира) для старта. Но, как выяснилось, эти номера были заняты.
Затем Мик решил объединить эти числа, чтобы получить комбинацию 74. Однако потом гонщик остановил выбор на номере 47, так как число "впитало" в себя ценную информацию. По словам гонщика, все дни рождения членов семьи в сумме дают 47. Расшифровку «Для Михаэля» (4Seven) предложил один из болельщиков.
Спортсмен признается, что под таким номер ему приятно выступать. А перед автогонками, помимо езды на велосипеде на выносливость, Мик тренирует силу и координацию в тренажерном зале. Ведь у гонщиков спорт никогда не ограничивается гоночной трассой.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.