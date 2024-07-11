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Шумахер-младший рассказал, как выбирал стартовый номер

Мик Шумахер объяснил, почему когда-то выбрал номер 47 для старта

1:01
Спорт

Все началось с того, что перед Миком Шумахером встал выбор: отдать предпочтение номеру 4 (под этим номером был выигран чемпионат) или 7 (Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира) для старта. Но, как выяснилось, эти номера были заняты.

Мик Шумахер объяснил, почему когда-то выбрал номер 47 для старта
Фото: Own work by Morio, CC BY-SA 4.0

Затем Мик решил объединить эти числа, чтобы получить комбинацию 74. Однако потом гонщик остановил выбор на номере 47, так как число "впитало" в себя ценную информацию. По словам гонщика, все дни рождения членов семьи в сумме дают 47. Расшифровку «Для Михаэля» (4Seven) предложил один из болельщиков. 

Спортсмен признается, что под таким номер ему приятно выступать. А перед автогонками, помимо езды на велосипеде на выносливость, Мик тренирует силу и координацию в тренажерном зале. Ведь у гонщиков спорт никогда не ограничивается гоночной трассой. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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