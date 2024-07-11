У сборной Испании перспективный форвард в лице Ямаля, поэтому игра с Англией будет жаркой

Ямаль побил рекорд Фонлантена

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Форвард из испанской сборной Ламин Ямаль признан лучшим игроком полуфинального матча против Франции на Евро-2024, который завершился со счетом 2:1, пишет "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

16-летний испанец сумел отправить мяч в ворота соперника. Этот удар был ключевым в победе сборной Испании. Несмотря на юный возраст, футболист показывает упорство в обороне, отличается умением выбирать правильные позиции, успешно взаимодействуя с Хесусом Навасом на правом фланге. Именно так отметила игру молодого таланта группа технических экспертов УЕФА.

Ранее Йохан Фонлантен был признан самым юным игроком: на европейском первенстве он забил гол в возрасте 18 лет. В 2024 году рекорд швейцарца побил 16-летний испанец Ламин Ямаль.

Финальный матч между сборными Испании и Англии состоится 14 июля в Берлине.