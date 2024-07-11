Что помогло сборной Англии выйти в финал Евро-2024?

Англия вырвала победу благодаря плохой игре соперников и фантастическому везению?

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

В полуфинале подопечные Гарета Саутгейта смогли победить национальную команду Нидерландов со счетом 2:1, пишет sports.ru.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Во втором тайме у сборной Англии обнаружились знакомые всем на Евро-2024 проблемы: минимальное количество передач между линиями, перекат слишком безопасный, в штрафной никого, а половина игроков (Кайл Уокер, Джон Стоунз, Марк Гехи, Деклан Райс, Кобби Майну) находилась за линией мяча.

Тем не менее это не помешало сборной Англии выйти в финал чемпионата Европы. И оно случилось в истории. Что это? Фантастическое везение, основанное на плохой игре соперников? Впереди игра со сборной Испании. Вряд ли здесь везение поможет англичанам. И это будет правильно. В противном случае — приговор настоящему футболу.