Что помогло сборной Англии выйти в финал Евро-2024?

В полуфинале подопечные Гарета Саутгейта смогли победить национальную команду Нидерландов со счетом 2:1, пишет sports.ru.
Во втором тайме у сборной Англии обнаружились знакомые всем на Евро-2024 проблемы: минимальное количество передач между линиями, перекат слишком безопасный, в штрафной никого, а половина игроков (Кайл Уокер, Джон Стоунз, Марк Гехи, Деклан Райс, Кобби Майну) находилась за линией мяча.
Тем не менее это не помешало сборной Англии выйти в финал чемпионата Европы. И оно случилось в истории. Что это? Фантастическое везение, основанное на плохой игре соперников? Впереди игра со сборной Испании. Вряд ли здесь везение поможет англичанам. И это будет правильно. В противном случае — приговор настоящему футболу.
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