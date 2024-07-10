Российский боец MMA Александр Емельяненко бросил вызов хип-хоп исполнителю Джигану

Александр Емельяненко вызывает Джигана на бой в ринге

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко вышел на конфронтацию с хип-хоп исполнителем Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном), сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Гоманков, CC BY-SA 4.0

Емельяненко заявил, что готов встретиться с Джиганом в бою.

"Если у тебя есть мужество и дух спортсмена, выходи против меня на ринг. Ты раздул эту историю о бое со мной. Подготовился, но потом отступил. Приходи, я тебе научу, как нужно сражаться", — сказал он.

По словам менеджера Емельяненко, Азамата Бостанова, оба спортсмена готовы к поединку, но контракт на бой пока не подписан.

Александр Емельяненко, 42-летний ветеран MMA, провел 40 поединков, одержав 29 побед и потерпев 10 поражений. Еще один бой закончился вничью.