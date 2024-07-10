Двукратный призер Олимпийских игр раскрыл пять лучших упражнений для поддержания тела в тонусе

Секреты от олимпийского призера: 5 упражнений для поддержания тела в тонусе

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Двукратный медалист Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков поделился пятью упражнениями, которые помогут поддерживать тело в хорошей форме. Его советы приводит Men Today.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl, PDM

Спортсмен предложил выполнять отжимания с узким и широким хватом, начиная с трех-пяти повторов и постепенно увеличивая количество. Также он рекомендовал делать приседания в три-четыре сета по пять-восемь раз.

Для укрепления корпуса Голоцуцков посоветовал выполнять планку на прямых и боковых локтях. Для новичков достаточно удерживать положение 20-30 секунд. Чтобы подтянуть пресс, полезны скручивания к ногам в положении лежа (два сета по 15-20 повторов), а для укрепления спины можно выполнять упражнение "лодочка" (8-10 повторений).