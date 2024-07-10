Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
НАТО пообещали Украине вступление в альянс. Но потом как-нибудь
Госдума ограничит рост цен на авиабилеты до конца 2024 года
Польский генерал обвинил Орбана в стремлении участвовать в разделе Украины
Александр Емельяненко вызывает Джигана на бой в ринге
Удивительный способ вырастить на участке огромные корнеплоды моркови
Юрий Лоза раскритиковал футбольный матч между Испанией и Францией
Что приготовить из абрикосов: французская закуска, которая покорит ваших гостей
В ГАИ призвали водителей менять тормозную жидкость даже при небольшом пробеге
Киев нарочно пропустил ракетный удар перед саммитом НАТО
Двукратный призер Олимпийских игр раскрыл пять лучших упражнений для поддержания тела в тонусе

Секреты от олимпийского призера: 5 упражнений для поддержания тела в тонусе

0:54
Спорт

Двукратный медалист Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков поделился пятью упражнениями, которые помогут поддерживать тело в хорошей форме. Его советы приводит Men Today.

Секреты от олимпийского призера: 5 упражнений для поддержания тела в тонусе
Фото: unsplash.com by Alexander Redl, PDM

Спортсмен предложил выполнять отжимания с узким и широким хватом, начиная с трех-пяти повторов и постепенно увеличивая количество. Также он рекомендовал делать приседания в три-четыре сета по пять-восемь раз.

Для укрепления корпуса Голоцуцков посоветовал выполнять планку на прямых и боковых локтях. Для новичков достаточно удерживать положение 20-30 секунд. Чтобы подтянуть пресс, полезны скручивания к ногам в положении лежа (два сета по 15-20 повторов), а для укрепления спины можно выполнять упражнение "лодочка" (8-10 повторений).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.

Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
ГОСТы и нормы по перевозке пассажиров соблюдать просто необходимо Дмитрий Плотников "Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши Любовь Степушова Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной
Последние материалы
Александр Емельяненко вызывает Джигана на бой в ринге
Удивительный способ вырастить на участке огромные корнеплоды моркови
Юрий Лоза раскритиковал футбольный матч между Испанией и Францией
Что приготовить из абрикосов: французская закуска, которая покорит ваших гостей
Киев нарочно пропустил ракетный удар перед саммитом НАТО
В ГАИ призвали водителей менять тормозную жидкость даже при небольшом пробеге
Почему не стоит расчесывать и укладывать мокрые волосы
Цена самой дорогой квартиры в Сочи составила 1,8 миллиарда рублей
Диетолог Михалёва призывает не есть на завтрак мюсли и хлопья
Возможность признания Аллы Пугачевой иностранным агентом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников