"Отправляюсь в отпуск, чтобы вернуться сильнее": футболист Мбаппе о своем худшем выступлении на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Мбаппе признал свой провал на Евро-2024

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выразил свое мнение о своем выступлении на Чемпионате Европы 2024 года.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

По словам журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, Мбаппе признался, что не сыграл на высоком уровне, и охарактеризовал турнир как неудачный. "Я мечтал стать чемпионом Европы… Сейчас я отправлюсь в отпуск, чтобы хорошо отдохнуть. Это поможет мне восстановиться и готовиться к новым вызовам. Впереди много работы", — добавил форвард.

Франция потерпела поражение от Испании со счетом 1:2 в полуфинале Евро-2024. На первом матче группового этапа 18 июня Мбаппе получил перелом носа, после чего выходил на поле в специальной маске, за исключением полуфинала. За весь турнир он забил один гол и сделал две результативные передачи.