Экс-нападающий Терёхин: "Динамо" будет тяжело повторить результат прошлого сезона

Столичному "Динамо" будет весьма тяжело повторить результат прошлого сезона.

В этом убеждён экс-форвард бело-голубых Олег Терёхин.

Напомним, по результатам сезона‑2023/24 динамовцы финишировали третьими.

"Хочется, чтобы не только "Динамо", но и другие московские клубы составили конкуренцию "Зениту". У "Динамо" в прошлом году был шанс, но не получилось, а год на год не приходится, неизвестно, что будет в этом году. "Динамо" будет тяжело повторить прошлогодний результат, который был добыт на кураже", — пишет Legalbet со ссылкой на слова нападающего.