Экс-нападающий Терёхин: "Динамо" будет тяжело повторить результат прошлого сезона

Столичному "Динамо" будет весьма тяжело повторить результат прошлого сезона.
В этом убеждён экс-форвард бело-голубых Олег Терёхин.
Напомним, по результатам сезона‑2023/24 динамовцы финишировали третьими.
"Хочется, чтобы не только "Динамо", но и другие московские клубы составили конкуренцию "Зениту". У "Динамо" в прошлом году был шанс, но не получилось, а год на год не приходится, неизвестно, что будет в этом году. "Динамо" будет тяжело повторить прошлогодний результат, который был добыт на кураже", — пишет Legalbet со ссылкой на слова нападающего.
Новый сезон РПЛ начинается 20 июля. В 1-м туре "Динамо" принимает воронежский "Факел".
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