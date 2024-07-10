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Президент Российской Премьер-Лиги выразил свое мнение относительно футболиста Артема Дзюбы

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о будущем Дзюбы

0:57
Спорт

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил свое мнение относительно будущего футболиста Артема Дзюбы. По информации ТАСС, он выразил надежду на то, что Дзюба продолжит выступления в РПЛ, указав на то, что у игрока еще есть рекорды, которые он может побить.

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о будущем Дзюбы
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

В конце мая московский клуб "Локомотив" объявил о том, что Дзюба покидает команду. Он играл за клуб с февраля 2023 года.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка. Практически все его награды, за исключением одного Кубка, он завоевал за "Зенит". В 2018 году в составе сборной России нападающий достиг четвертьфинала чемпионата мира, который проходил на родине.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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