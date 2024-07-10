Президент Франции Макрон поблагодарил национальную сборную за выступление на чемпионате Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал выступление национальной сборной на чемпионате Европы по футболу.
Несмотря на то что команде не удалось завоевать титул чемпиона, они достигли полуфинала, где потерпели поражение от Испании со счетом 1:2. Глава государства выразил благодарность игрокам за их упорные усилия и призвал их поздравить победителей из Испании. Это уже четвертый раз подряд, когда сборная Франции достигает полуфинала на крупных международных турнирах.
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