Президент Франции Макрон поблагодарил национальную сборную за выступление на чемпионате Европы

Макрон выразил признательность сборной Франции за её выступление

0:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал выступление национальной сборной на чемпионате Европы по футболу.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, CC BY 2.0

Несмотря на то что команде не удалось завоевать титул чемпиона, они достигли полуфинала, где потерпели поражение от Испании со счетом 1:2. Глава государства выразил благодарность игрокам за их упорные усилия и призвал их поздравить победителей из Испании. Это уже четвертый раз подряд, когда сборная Франции достигает полуфинала на крупных международных турнирах.