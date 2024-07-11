Можно ли похудеть на арбузах? Ответила эксперт

Можно ли похудеть на арбузах? Ответила эксперт

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нутрициолог Екатерина Стасюк объяснила, полезен ли арбуз, как правильно его есть и можно ли скинуть лишние килограммы только с помощью этой ягоды.

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"Арбуз на 92 процента состоит из воды, поэтому помогает поддерживать водный баланс. Он богат полезными микроэлементами, а также витаминами С, А, В1, В5, В6. В его составе есть ликопин, который снижает риск возникновения рака предстательной железы и колоректального рака", — цитирует специалиста "СЭ".

Цитруллин, который есть в ягоде, повышает уровень оксида азота, расширяющего кровеносные сосуды и снижающего болезненные ощущения в мышцах, успокаивающего сердечный ритм после тренировок. При чрезмерном потреблении арбуза сахароза, фруктоза и глюкоза в его составе увеличивают калорийность рациона, что способствует набору веса. Нутрициолог не советует есть его для похудения.

"Лучше съесть кусочек арбуза отдельно от основного приема пищи. А людям с мочекаменной болезнью, диабетом второго типа и с различными кишечными расстройствами стоит аккуратно добавлять ягоду в рацион. Желательно перед этим проконсультироваться с врачом", — заключила Стасюк.