Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биолог Темников: москитная сетка — лучшее средство от комаров
Эти ошибки в подкормке баклажанов допускать нельзя
Узнайте, как легко избавиться от пустоцвета на огурцах
Icarus: до 60% околоземных объектов может оказаться темными кометами
Как выбрать лучшие места в самолете при путешествии с детьми
Правильное использование тонального крема: избегайте этих ошибок
Опасные упражнения для здоровья: советы врача
В Hamster Kombat можно получить миллион монет за ввод кода
Названы "расходники", которые автовладельцы забывают менять чаще всего
Можно ли похудеть на арбузах? Ответила эксперт

Можно ли похудеть на арбузах? Ответила эксперт

1:20
Спорт

Нутрициолог Екатерина Стасюк объяснила, полезен ли арбуз, как правильно его есть и можно ли скинуть лишние килограммы только с помощью этой ягоды.

Можно ли похудеть на арбузах? Ответила эксперт
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

"Арбуз на 92 процента состоит из воды, поэтому помогает поддерживать водный баланс. Он богат полезными микроэлементами, а также витаминами С, А, В1, В5, В6. В его составе есть ликопин, который снижает риск возникновения рака предстательной железы и колоректального рака", — цитирует специалиста "СЭ".

Цитруллин, который есть в ягоде, повышает уровень оксида азота, расширяющего кровеносные сосуды и снижающего болезненные ощущения в мышцах, успокаивающего сердечный ритм после тренировок. При чрезмерном потреблении арбуза сахароза, фруктоза и глюкоза в его составе увеличивают калорийность рациона, что способствует набору веса. Нутрициолог не советует есть его для похудения.

"Лучше съесть кусочек арбуза отдельно от основного приема пищи. А людям с мочекаменной болезнью, диабетом второго типа и с различными кишечными расстройствами стоит аккуратно добавлять ягоду в рацион. Желательно перед этим проконсультироваться с врачом", — заключила Стасюк.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Последние материалы
Как выбрать лучшие места в самолете при путешествии с детьми
Правильное использование тонального крема: избегайте этих ошибок
Опасные упражнения для здоровья: советы врача
В Hamster Kombat можно получить миллион монет за ввод кода
Названы "расходники", которые автовладельцы забывают менять чаще всего
Шокирующий тру-крайм фильм, который многие пропустили
Россия увеличила объём производства продуктов питания
Стало известно, зачем добавлять в котлеты овощи
Стало известно, как перевоспитать кошку
Алёна Водонаева поделилась кадрами с девичника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников