Рой Джонс рассказал о причине завершения карьеры

Рой Джонс рассказал, что закончил карьеру из-за возраста

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший назвал причину, по которой ушел из профессионального спорта.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

"Я завершил спортивную карьеру и сделал это из-за возраста. Сейчас уже только показательные поединки", — цитирует ТАСС спортсмена.

За весь свой путь в профессиональном спорте 55-летний Джонс 66 раз победил и потерпел 10 поражений.

Ранее Джонс заявил, что не будет тренировать российскую фигуристку Алину Загитову.