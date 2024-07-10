Рой Джонс рассказал о причине завершения карьеры

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший назвал причину, по которой ушел из профессионального спорта.
"Я завершил спортивную карьеру и сделал это из-за возраста. Сейчас уже только показательные поединки", — цитирует ТАСС спортсмена.
За весь свой путь в профессиональном спорте 55-летний Джонс 66 раз победил и потерпел 10 поражений.
Ранее Джонс заявил, что не будет тренировать российскую фигуристку Алину Загитову.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.