Песков рассказал, кто должен решать, ехать атлетам на ОИ-2024 или нет

Российские спортсмены, которые допущены к Олимпийским играм во Франции сами должны решать, ехать им на соревнования или нет. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это решение каждого спортсмена. Спортсмен принимает самостоятельно такие решения", — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее борцы Федерации борьбы России коллективно отказались от участия в Олимпиаде. Однако один из спортсменов Мамедов решил все же поехать состязаться в Париж.
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