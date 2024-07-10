Песков рассказал, кто должен решать, ехать атлетам на ОИ-2024 или нет

Песков: спортсмены решают сами, ехать на Олимпиаду или нет

0:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российские спортсмены, которые допущены к Олимпийским играм во Франции сами должны решать, ехать им на соревнования или нет. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

"Это решение каждого спортсмена. Спортсмен принимает самостоятельно такие решения", — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее борцы Федерации борьбы России коллективно отказались от участия в Олимпиаде. Однако один из спортсменов Мамедов решил все же поехать состязаться в Париж.