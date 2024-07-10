Песков рассказал, кто должен решать, ехать атлетам на ОИ-2024 или нет

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Песков: спортсмены решают сами, ехать на Олимпиаду или нет

0:34
Спорт

Российские спортсмены, которые допущены к Олимпийским играм во Франции сами должны решать, ехать им на соревнования или нет. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков: спортсмены решают сами, ехать на Олимпиаду или нет
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

"Это решение каждого спортсмена. Спортсмен принимает самостоятельно такие решения", — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее борцы Федерации борьбы России коллективно отказались от участия в Олимпиаде. Однако один из спортсменов Мамедов решил все же поехать состязаться в Париж.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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