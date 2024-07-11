Мусаев рассказал, что думает о голкипере Сафонове

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев прокомментировал трансфер голкипера Матвея Сафонова во французский ФК "Пари Сен-Жермен".
Тренер заявил, что расстроен из-за перехода вратаря.
"Такова футбольная жизнь, и ничего с этим не поделаешь. Матвей не только был капитаном команды, но и человеком, которого я знаю много лет. С другой стороны, его путь — с первых классов академии до капитанства в "Краснодаре", первого номера сборной и трансфера за хорошие деньги в "ПСЖ" — это отличный пример для всех детей, которые здесь занимаются", — цитирует Мусаева "Чемпионат".
Он добавил, что хотел бы, чтобы Матвей провел всю свою карьеру в "Краснодаре", однако когда за ним пришёл топ-клуб Франции, "Краснодар" ему только помог.
"Будем теперь ещё и за "ПСЖ" болеть", — добавил главный тренер кубанской команды.
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