Мюллер завершил карьеру в сборной Германии

Форвард немецкой национальной сборной Томас Мюллер завершил своё выступление за национальную команду после того, как Германия уступила Испании в матче четвертьфинала Евро-2024 со счетом 1:2. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в соцсети.
Испания, победившая Германию, уже вышла в финал чемпионата. Там она сразится с победителем пары Англия — Нидерланды, пишет "Чемпионат".
Напомним, что Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем предыдущего розыгрыша турнира стала сборная Италии.
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