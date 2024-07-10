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Мюллер завершил карьеру в сборной Германии

Футболист Мюллер завершил свою профессиональную карьеру

0:41
Спорт

Форвард немецкой национальной сборной Томас Мюллер завершил своё выступление за национальную команду после того, как Германия уступила Испании в матче четвертьфинала Евро-2024 со счетом 1:2. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в соцсети.

Футболист Мюллер завершил свою профессиональную карьеру
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Kranewitter, CC BY-SA 3.0

Испания, победившая Германию, уже вышла в финал чемпионата. Там она сразится с победителем пары Англия — Нидерланды, пишет "Чемпионат".

Напомним, что Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем предыдущего розыгрыша турнира стала сборная Италии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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