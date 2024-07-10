Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные разработали модель для повышения точности изготовления деталей авиадвигателей
Microsoft улучшает функционал Блокнота спустя 40 лет с момента появления
Позитивные отношения в детстве с родителями улучшают психическое здоровье взрослых
Авиакомпании назвали самые популярные дополнительные услуги среди авиапассажиров
В России создадут реестр малых гостиниц
Айза Анохина раскрыла проблемы в общении Гуфа с сыном и раскритиковала его бывшую
Пилот разбившегося самолета давал порулить своим пассажирам
Эта недорогая подкормка чеснока быстро вернёт листьям зелёный цвет
Для чего мариновать рыбу и как правильно это делать?
Марата выйдет на поле в матче финала Евро-2024

Альваро Мората заявил, что сыграет в финале Евро

Спорт

Лидер испанской национальной сборной Альваро Мората, травмированный из-за стюарда, сообщил, что будет играть в финале чемпионата Европы по футболу, который проходит в 10 городах Германии.

Альваро Мората заявил, что сыграет в финале Евро
Фото: soccer.ru by Kirill Venediktov, CC BY-SA 3.0

Он уточнил, что инцидент, произошедший во время матча с Францией, не помешает ему выйти на поле, сообщает Marca.

"Просто желтая карточка стюарду, и все", — цитирует Морату "СЭ".

Мужчина, работающий в службе безопасности, сбил футболиста сборной Испании, пытаясь догнать болельщика, выбежавшего на поле. Из-за этого Мората травмировал ногу и стал хромать.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля. Сборная Испании встретится с победителем матча Нидерланды — Англия.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Котлеты из гречки: обязательно понравятся тем, кто не хочет или не может есть мясо
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
ГОСТы и нормы по перевозке пассажиров соблюдать просто необходимо Дмитрий Плотников "Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши Любовь Степушова Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Лайфхак для садоводов: какие усы клубники подходят для посадки, а какие - нет
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Кабачковые оладьи с манкой: безумно вкусно со сметанным соусом
Кабачковые оладьи с манкой: безумно вкусно со сметанным соусом
Последние материалы
Пилот разбившегося самолета давал порулить своим пассажирам
Эта недорогая подкормка чеснока быстро вернёт листьям зелёный цвет
Для чего мариновать рыбу и как правильно это делать?
Работодатели обязаны будут компенсировать неиспользованные отпуска
Альваро Мората заявил, что сыграет в финале Евро
Сияющая кожа: как создать модный макияж с эффектом свечения?
Эксперты назвали подержанные автомобили с наиболее проблемными двигателями
МИД Китая: США хочет оклеветать наших спортсменов
Жара увеличивает смертность в мегаполисах на 46%
Челябинец поджёг собственный дом ради страховки: афера на 4,7 млн рублей провалилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников