Марата выйдет на поле в матче финала Евро-2024

Альваро Мората заявил, что сыграет в финале Евро

Лидер испанской национальной сборной Альваро Мората, травмированный из-за стюарда, сообщил, что будет играть в финале чемпионата Европы по футболу, который проходит в 10 городах Германии.

Фото: soccer.ru by Kirill Venediktov, CC BY-SA 3.0

Он уточнил, что инцидент, произошедший во время матча с Францией, не помешает ему выйти на поле, сообщает Marca.

"Просто желтая карточка стюарду, и все", — цитирует Морату "СЭ".

Мужчина, работающий в службе безопасности, сбил футболиста сборной Испании, пытаясь догнать болельщика, выбежавшего на поле. Из-за этого Мората травмировал ногу и стал хромать.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля. Сборная Испании встретится с победителем матча Нидерланды — Англия.