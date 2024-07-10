Заработаю пока в Париже. Игрок "Динамо" Фабиан Бальбуэна отказался от зарплаты

Парагвайский футболист столичного клуба "Динамо" Фабиан Бальбуэна решил отказаться от заработной платы в московской команде на время выступления за сборную страны на Олимпиаде в Париже.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора московского клуба Павла Пивоварова.
"Конечно, Бальбуэна общался и с главным тренером, и с руководством. Это совместное решение. Прежде всего, позиция главного тренера была в том, что он готов отпустить Фабиана на Олимпиаду. Соответственно, на период отсутствия в клубе во время Олимпиады Бальбуэна отказался от зарплаты", — отметил генеральный директор бело-голубых.
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