Заработаю пока в Париже. Игрок "Динамо" Фабиан Бальбуэна отказался от зарплаты

Футболист "Динамо" Бальбуэна на время ОИ-2024 решил отказаться от зарплаты

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Парагвайский футболист столичного клуба "Динамо" Фабиан Бальбуэна решил отказаться от заработной платы в московской команде на время выступления за сборную страны на Олимпиаде в Париже.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора московского клуба Павла Пивоварова.

"Конечно, Бальбуэна общался и с главным тренером, и с руководством. Это совместное решение. Прежде всего, позиция главного тренера была в том, что он готов отпустить Фабиана на Олимпиаду. Соответственно, на период отсутствия в клубе во время Олимпиады Бальбуэна отказался от зарплаты", — отметил генеральный директор бело-голубых.