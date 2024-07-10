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Владивостокские спортсмены достойно представили свой край на соревнованиях "Дети Азии"

В Якутске состоялись международные спортивные игры "Дети Азии"

1:25
Спорт

Юные спортсмены из Приморского края выступили на международных спортивных играх "Дети Азии" в Якутске и привезли домой медали разного достоинства, как сообщает ИА "Вести:Приморье".

В Якутске состоялись международные спортивные игры "Дети Азии"
Фото: unsplash.com by Alexander Redl, CC0

Сборная Дальневосточного федерального округа завоевала в общей сложности 67 медалей — 16 золотых, 13 серебряных и 38 бронзовых. Владивостокские спортсмены достойно представили свой край на соревнованиях, показав высокий уровень подготовки.

Лев Кравченко, учащийся муниципальной спортивной школы "Русич", завоевал серебряную медаль в эстафете 4x100 метров. Варвара Михайлюк заняла второе место в игре го. Легкоатлеты также принесли немало наград — Лев Кукушкин стал чемпионом на дистанции 400 метров с барьерами, а Ольга Чипашвили выиграла серебро на дистанции 100 метров с барьерами.

Другие спортсмены также показали хорошие результаты — Даниил Шадрин занял третье место в кикбоксинге, а Валерий Супрунюк стал бронзовым призером в боксе.

Международные спортивные игры "Дети Азии" проходили с 26 июня по 7 июля.

Первое место в общем зачете заняла сборная Узбекистана, за которой следуют Сибирский федеральный округ и сборная Беларуси.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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