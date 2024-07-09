Сборная Испании вышла в финал ЧЕ-2024

"Красная фурия" возвращается: Испания обыграла Францию в полуфинале

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Сборная Испании вышла в финал Евро-2024, одержав победу над командой Франции со счётом 2:1.

Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, CC BY 2.0

Испанцы позволили французам открыть счёт на восьмой минуте — отличился Коло-Муани. Однако испанская команда довольно быстро восстановила равновесие, а затем и вышла вперёд благодаря голам Ламина Ямаля и Дани Ольмо (на 21-й и 25-й минутах соответственно).

Ямаль также стал самым молодым автором гола в истории Евро: юному испанцу ещё нет даже 17 лет.

Второй финалист станет известен в среду после матча между Нидерландами и Англией.

Таким образом, сборная Испании возвращает себе былую славу рубежа 2000 и 2010-ых годов.