Сборная Испании вышла в финал ЧЕ-2024

Сборная Испании вышла в финал Евро-2024, одержав победу над командой Франции со счётом 2:1.
Испанцы позволили французам открыть счёт на восьмой минуте — отличился Коло-Муани. Однако испанская команда довольно быстро восстановила равновесие, а затем и вышла вперёд благодаря голам Ламина Ямаля и Дани Ольмо (на 21-й и 25-й минутах соответственно).
Ямаль также стал самым молодым автором гола в истории Евро: юному испанцу ещё нет даже 17 лет.
Второй финалист станет известен в среду после матча между Нидерландами и Англией.
Таким образом, сборная Испании возвращает себе былую славу рубежа 2000 и 2010-ых годов.
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