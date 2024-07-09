Владимир Пильгуй: "Надеюсь на дальнейший прогресс и улучшение позиции "Динамо" в итоговой таблице"

Столичный футбольный клуб "Динамо" буквально воспарил с новым тренером Марцелом Личкой.
Чешский тренер в первом же сезоне привёл бело-голубых к медалям.
А о надеждах клуба на сезон от динамовцев-старейшин в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал легендарный вратарь "Динамо" Владимир Пильгуй.
Владимир Михайлович, как оцениваете прошлый сезон и что ждёте от нового?
"Несмотря на обидный финиш, в целом расцениваю выступление команды в прошлом сезоне как успешное. Нужно продолжать двигаться в таком же направлении. На мой взгляд, есть проблемы в организации игры в обороне. В целом, надеюсь на дальнейший прогресс в качестве игры и, как следствие, на улучшение позиции в итоговой таблице".
Досье
Владимир Михайлович Пильгуй (родился 26 января 1948 года в Днепропетровске) — советский футболист, вратарь, мастер спорта СССР и мастер спорта СССР международного класса. Начал свою карьеру в клубе "Днепр" (Днепропетровск), затем перешёл в московское "Динамо", где играл с 1970 по 1981 год. Пильгуй был преемником великого Льва Яшина.
Дважды становился бронзовым призёром Олимпийских игр (1972, 1980) и серебряным призёром чемпионата Европы 1972 года. После завершения карьеры Владимир Михайлович занимался тренерской и административной работой.
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