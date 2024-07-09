А сил хватит? "Динамо" и "Краснодар" не отказались от чемпионских амбиций

Футбольные клубы "Динамо" и "Краснодар" пока не отказываются от чемпионских амбиций.
Однако "Динамо" вряд ли сможет бороться с "Зенитом" за золотые медали, считает экс-гендиректор "Динамо" Евгений Муравьёв.
"Динамо" будет сложно. "Зенит" опять собрал самых лучших игроков, которые были у нас в чемпионате… "Зенит", наверное, опять будет безальтернативен. Но всё может произойти. В прошлом сезоне у "Зенита" был серьёзный провал весной, и чемпионом мог стать один из трёх клубов", — отмечает эксперт.
Напомним, динамовцы в прошлом сезоне лидировали перед последним туром, но проиграли в Краснодаре и стали третьими.
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