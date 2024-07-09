А сил хватит? "Динамо" и "Краснодар" не отказались от чемпионских амбиций

"Динамо" и "Краснодар" составят конкуренцию "Зениту"

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Футбольные клубы "Динамо" и "Краснодар" пока не отказываются от чемпионских амбиций.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Однако "Динамо" вряд ли сможет бороться с "Зенитом" за золотые медали, считает экс-гендиректор "Динамо" Евгений Муравьёв.

"Динамо" будет сложно. "Зенит" опять собрал самых лучших игроков, которые были у нас в чемпионате… "Зенит", наверное, опять будет безальтернативен. Но всё может произойти. В прошлом сезоне у "Зенита" был серьёзный провал весной, и чемпионом мог стать один из трёх клубов", — отмечает эксперт.

Напомним, динамовцы в прошлом сезоне лидировали перед последним туром, но проиграли в Краснодаре и стали третьими.