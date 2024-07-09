На "ВТБ Арене" пройдёт товарищеский матч "Старейшее дерби страны" "Динамо" — "Спартак"

В пятницу, 12 июля, на "ВТБ Арене" пройдёт товарищеский матч "BetBoom Старейшее дерби страны" "Динамо" — "Спартак".
Игра начнётся в 17:30.
В предстоящем сезоне таких дерби будет как минимум пять. Два — в рамках РПЛ и ещё два на групповом этапе Кубка России. Ну и эта анонсируемая контрольная игра в межсезонье.
Разумеется, Fan ID для посещения этой игры не потребуется.
Напомним, первый тур Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля, в субботу. Московское "Динамо" в первом туре дома принимает воронежский "Факел".
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.