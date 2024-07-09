На "ВТБ Арене" пройдёт товарищеский матч "Старейшее дерби страны" "Динамо" — "Спартак"

В старейшем дерби страны "Динамо" и "Спартак" подойдут к сезону

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В пятницу, 12 июля, на "ВТБ Арене" пройдёт товарищеский матч "BetBoom Старейшее дерби страны" "Динамо" — "Спартак".

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Игра начнётся в 17:30.

В предстоящем сезоне таких дерби будет как минимум пять. Два — в рамках РПЛ и ещё два на групповом этапе Кубка России. Ну и эта анонсируемая контрольная игра в межсезонье.

Разумеется, Fan ID для посещения этой игры не потребуется.

Напомним, первый тур Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля, в субботу. Московское "Динамо" в первом туре дома принимает воронежский "Факел".