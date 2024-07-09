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Рекомендации по питанию и напиткам в жаркую погоду от диетолога Алексея Березникова

Как правильно питаться и пить в жару

3:18
Спорт

Заведующий кафедрой диетологии Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Алексей Березников, в интервью РИА Новости дал рекомендации по питанию и употреблению напитков в очень жаркую погоду.

Как правильно питаться и пить в жару
Фото: Freepik by stefamerpik, PDM

"Когда температура на улице превышает 22-25 градусов, важно соблюдать питьевой режим и выпивать 2,5-3 литра жидкости в день. Людям, занимающимся спортом, следует потреблять еще больше — около четырех литров", — отметил специалист, добавив, что эти рекомендации не касаются людей с сердечной недостаточностью и заболеваниями почек, для которых питьевой режим иной.

Березников советует избегать очень соленых и сладких напитков, так как они усиливают жажду. Лучше пить простую воду (с газом или без), воду с лимоном, сильно разбавленные соки, морсы или вино.

"В жару откажитесь от крепких алкогольных напитков, так как они меняют реакцию организма на высокую температуру. Также следует избегать крепкого кофе, который может негативно влиять на сосуды и сердце. Из рациона нужно исключить острую и соленую пищу, такие как соленья, васаби, чеснок, хрен, перец и другие острые приправы, так как они повышают температуру тела, усиливают потоотделение и обезвоживание", — предупредил эксперт.

Белковая пища, такая как жареное мясо (особенно свинина), птица, рыба, картофель и бобовые, требует больше времени и энергии на переваривание, что может привести к перегреву и ухудшению самочувствия. Березников советует выбирать менее калорийные блюда: легкие овощные салаты, супы на кефире, айране, свекольном отваре, а также холодные и горячие закуски. Желательно избегать сладостей и скоропортящихся продуктов, если нет возможности соблюдать условия их хранения.

"В жару избегайте многокомпонентных салатов и салатов с различными заправками, так как при высокой температуре их сроки хранения сокращаются, а патогенные бактерии размножаются быстрее, что может привести к отравлениям и инфекционным заболеваниям", — сказал диетолог РИА Новости.

Любителям физических упражнений в жаркую погоду рекомендуется отказаться от тренировок на открытом воздухе в дневное время, избегать высокоинтенсивных занятий, таких как силовые упражнения, воркаут, кроссфит и бег.

"В жару организм быстрее устает и возрастает риск теплового удара. Лучше заниматься йогой, упражнениями на координацию и растяжку, не забывая пить минеральную воду", — посоветовал Березников.

Он также отметил, что важно прислушиваться к своему организму и на рабочем месте. В помещении с кондиционерами температура не должна быть ниже 23-25 градусов, чтобы избежать негативного влияния резкого перепада температур при выходе на улицу.

"Избегайте синтетических тканей и обтягивающей одежды, которая препятствует естественному испарению и охлаждению тела", — подытожил эксперт.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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