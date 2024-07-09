Россиянам посоветовали продукты для восстановления печени: рекомендации врача по питанию

Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья печени

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Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев в интервью РИА Новости поделился рекомендациями по продуктам, которые быстро и безопасно нормализуют работу печени.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

Исанбаев отметил, что проблемы с печенью неизбежно ведут к другим заболеваниям. Факторы, такие как малоподвижный образ жизни, хронический стресс, высокообработанные продукты, чрезмерное потребление алкоголя и бесконтрольный прием лекарств, сильно нагружают печень. Разовые мероприятия, вроде детоксов, дают лишь временный эффект по сравнению с устойчивыми здоровыми пищевыми привычками.

"Включение в рацион продуктов, богатых таурином, помогает печени синтезировать желчные кислоты, участвующие в переваривании жиров и выведении холестерина, улучшая липидный профиль крови. Таурин также помогает бороться с жировым гепатозом, особенно алкогольного происхождения", — сказал Исанбаев.

Морепродукты, мясо птицы и животных особенно богаты таурином, тогда как в растительной пище его меньше, поэтому веганам рекомендуется принимать его в виде добавок.

"Другой важный элемент для поддержки печени — бетаин, известный как триметилглицин. Это мощный гепатопротектор, защищающий клетки печени при острых и хронических повреждениях, таких как употребление алкоголя, прием лекарств и воздействие пестицидов. Бетаин также помогает в борьбе с жировым гепатозом, вызванным чрезмерным употреблением алкоголя, ожирением, диабетом и лишним весом", — отметил Исанбаев.

Бетаином богаты пшеничные отруби, киноа, свекла, шпинат, рожь, батат, грудка индейки, телятина и говядина.

Среди продуктов, защищающих печень, также выделяется кофе. Исследования показывают, что любители кофе снижают риск многих заболеваний, включая цирроз, жировой гепатоз, замедляют развитие фиброза и даже уменьшают риск онкологии.

"Важно помнить о умеренности в потреблении кофе. Безопасная дневная норма для большинства людей — около 400 миллиграммов кофеина, или две-три чашки", — заключил Исанбаев.