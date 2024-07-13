Мастер спорта рассказал, как тренироваться летом

1:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Летом многие забрасывают тренировки, из-за этого портится качество тела. Сноубордист, мастер спорта Владислав Зуев объяснил, почему в жаркое время не стоит прерывать занятия спортом, и какие упражнения лучше делать в этот период.

Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

По его словам, заниматься можно в любое удобное время. Утром для заряда энергией, днем или вечером — чтобы сбросить напряжение и снять накопившуюся усталость.

"Обычно тренировка состоит из трех частей: разминка, основная часть и заминка. Стоит начать с простых упражнений, постепенно увеличивая сложность и нагрузку. Выполняйте каждое упражнение по 30-40 секунд. Тем, кто тренируется давно, можно увеличить время выполнения каждого упражнения", — советует Зуев, чьи слова приводит "Чемпионат".

Он добавил, что в основную часть нужно добавить кардио и высокоинтенсивные упражнения, такие как пряжки со скакалкой и берпи. Заминка должна быть более статичной и спокойной.

Спортсмен дал несколько правил для хорошей тренировки. Сначала уделите внимание всем группам мышц. Поочередно разогрейте мышцы рук, спины и верхней части позвоночного столба, мышцы ног. Не забывайте отдыхать между упражнениями, если почувствовали в этом необходимость.

Передохните 10-15 секунд и принимайтесь за следующее. Нагрузку нужно чередовать. Добавьте кардио, например, "джампинг джек", прыжки на месте с махами рук, прыжки со скакалкой. Выполнять их нужно в среднем темпе. Немаловажным является соблюдение питьевого режима, уверяет Зуев.