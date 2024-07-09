Черчесов считает, что французы выиграют Евро-2024

Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов верит в то, что на чемпионате Европы по футболу победит Франция.
В полуфиналах Евро‑2024 сборная Франции 9 июля сыграет с Испанией, а голландцы 10 июля встретятся с англичанами.
"В финал выйдут сборные Франции и Англии. А чемпионом станет команда Франции, — сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Чемпионат Европы завершится 14 июля. Финал состоится на стадионе в Берлине.
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