Черчесов считает, что французы выиграют Евро-2024

Черчесов верит в то, что Франция выиграет Евро-2024

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Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов верит в то, что на чемпионате Европы по футболу победит Франция.

Фото: ru.wikipedia.org by Александр Вепрёв, CC BY-SA 4.0

В полуфиналах Евро‑2024 сборная Франции 9 июля сыграет с Испанией, а голландцы 10 июля встретятся с англичанами.

"В финал выйдут сборные Франции и Англии. А чемпионом станет команда Франции, — сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Чемпионат Европы завершится 14 июля. Финал состоится на стадионе в Берлине.