Диетолог рассказал, кому нельзя пить квас

Диетолог-консультант Алексей Кабанов посоветовал отказаться от употребления кваса беременным и кормящим мамам, людям с заболеваниями печени.
Дело в том, что в нем содержится этанол, квас — это слабоалкогольный напиток с крепостью 0,7 процента до 2,6 процента. Он может навредить организму, если пить его много, пишет "СЭ".
Нельзя пить квас и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, например, гастрит или язва. Особенно это касается кислого кваса.
"Он может быть опасен при повышенной кислотности желудка. Важно проконсультироваться с вашим гастроэнтерологом", — уточнил Кабанов.
Здоровым людям квас пить можно, но не более 300 мл в день и не чаще двух раз в неделю.
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