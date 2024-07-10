Диетолог рассказал, кому нельзя пить квас

Диетолог Кабанов не рекомендует кормящим женщинам пить квас

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Диетолог-консультант Алексей Кабанов посоветовал отказаться от употребления кваса беременным и кормящим мамам, людям с заболеваниями печени.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr.Icon (Mricon), CC BY 3.0

Дело в том, что в нем содержится этанол, квас — это слабоалкогольный напиток с крепостью 0,7 процента до 2,6 процента. Он может навредить организму, если пить его много, пишет "СЭ".

Нельзя пить квас и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, например, гастрит или язва. Особенно это касается кислого кваса.

"Он может быть опасен при повышенной кислотности желудка. Важно проконсультироваться с вашим гастроэнтерологом", — уточнил Кабанов.

Здоровым людям квас пить можно, но не более 300 мл в день и не чаще двух раз в неделю.