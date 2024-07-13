Какие плавки мужчинам одевать не стоит? Ответил врач-уролог

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Врач-уролог Артём Чернушенко рассказал о том, какие плавки могут нанести вред мужскому здоровью.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

По его словам, плавки не должны быть тесными. Для нормального образования сперматозоидов температура яичек должна быль меньше, чем температура тела.

"Плавки слишком маленького размера давят на гениталии и перегревают их. Это может плохо повлиять на мужское здоровье", — цитирует уролога "СЭ".

Из-за этого может снизиться качество сперматозоидов, которые в свою очередь отвечают за способность зачать ребёнка. Речь идет о долгом ношении очень тесных плавок слишком маленького размера. От кратковременной носки обтягивающих моделей особого вреда не будет. Но не стоит долго находиться в спортивных плавках и тем более нельзя использовать их в качестве нижнего белья.