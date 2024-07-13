Какие плавки мужчинам одевать не стоит? Ответил врач-уролог

Врач-уролог Артём Чернушенко рассказал о том, какие плавки могут нанести вред мужскому здоровью.
По его словам, плавки не должны быть тесными. Для нормального образования сперматозоидов температура яичек должна быль меньше, чем температура тела.
"Плавки слишком маленького размера давят на гениталии и перегревают их. Это может плохо повлиять на мужское здоровье", — цитирует уролога "СЭ".
Из-за этого может снизиться качество сперматозоидов, которые в свою очередь отвечают за способность зачать ребёнка. Речь идет о долгом ношении очень тесных плавок слишком маленького размера. От кратковременной носки обтягивающих моделей особого вреда не будет. Но не стоит долго находиться в спортивных плавках и тем более нельзя использовать их в качестве нижнего белья.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.