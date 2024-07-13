Нейробиолог назвал продукты для омоложения мозга: кунжут, семена чиа и орехи

Психиатр и нейробиолог из Гарварда Ума Найду назвал продукты, которые положительно влияют на когнитивные функции мозга.
По словам эксперта, куриные яйца, приправленные куркумой и черным перцем, помогут омолодить мозг.
"Наибольший интерес у таких экспертов, как я, вызвали три типа нейропротекторных питательных веществ: антиоксиданты, витамины группы B и полиненасыщенные жирные кислоты", — цитирует медика "СЭ", ссылаясь на издание CNBC.
Из-за этого стоит добавить в рацион вышеперечисленные вещества. Антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые могут повредить клетки мозга. Витамины группы В помогают органу лучше функционировать, влияют на память, остроту мышления и внимание. А полиненасыщенные жирные кислоты способствуют росту новых клеток мозга.
Нейробиолог уверен, что все эти вещества находятся в жирной рыбе, которую он советует есть два раза в неделю. Также он призывает употреблять в пищу семена чиа, кунжут, грецкие орехи и льняное масло.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.