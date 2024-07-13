Спорт для настроения: тренер назвала упражнения, которые заставят вас улыбнуться

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, с помощью каких простых упражнений можно улучшить настроение и общее эмоциональное состояние.
"Любой спорт улучшает настроение. Но самым простым способом будут кардионагрузки, например бег, велосипед, ходьба или танцы. Это связано это с тем, что во время активности выделяется гормон счастья — эндорфин. Он улучшает эмоциональное состояние и помогает бороться со стрессом", — цитирует тренера "СЭ".
Она добавила, что бегать марафоны и проезжать десятки километров не обязательно, достаточно одного часа кардио, настроение улучшилось.
Соболь порекомендовала йогу. Дело в том, что за счет растяжки, дыхания и правильных поз тело освобождается от неприятных эмоций, уменьшается влияние стресса на организм.
Убрать негативные эмоции поможет и другое упражнение: нужно встать, расправить плечи, раскрыть грудную клетку и глубоко вдохнуть, а затем медленно выдохнуть.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.