Спорт для настроения: тренер назвала упражнения, которые заставят вас улыбнуться

Спортинструктор рассказала, какие упражнения могут повлиять на настроение

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, с помощью каких простых упражнений можно улучшить настроение и общее эмоциональное состояние.

Фото: flickr.com by Everett Harper, CC BY-SA 2.0

"Любой спорт улучшает настроение. Но самым простым способом будут кардионагрузки, например бег, велосипед, ходьба или танцы. Это связано это с тем, что во время активности выделяется гормон счастья — эндорфин. Он улучшает эмоциональное состояние и помогает бороться со стрессом", — цитирует тренера "СЭ".

Она добавила, что бегать марафоны и проезжать десятки километров не обязательно, достаточно одного часа кардио, настроение улучшилось.

Соболь порекомендовала йогу. Дело в том, что за счет растяжки, дыхания и правильных поз тело освобождается от неприятных эмоций, уменьшается влияние стресса на организм.

Убрать негативные эмоции поможет и другое упражнение: нужно встать, расправить плечи, раскрыть грудную клетку и глубоко вдохнуть, а затем медленно выдохнуть.