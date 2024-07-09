Как сохранить физическую форму в отпуске: советы от тренера Натальи Горбуновой

Фитнес-тренер Наталья Горбунова поделилась советами о том, как поддерживать хорошую физическую форму во время отпуска. Её высказывания приводит издание "Спорт-Экспресс".
Она отметила, что короткий отпуск, менее недели, никак не повлияет на физическую форму. Однако если отпуск планируется на две недели, рекомендуется включать ежедневную активность в свой распорядок дня. Это могут быть вечерние прогулки, велосипедные прогулки или утренний бег.
Наталья подчеркнула, что выбрав отдых на пляже, полезно проводить больше времени в воде, заниматься плаванием и выполнять простые упражнения. Она также отметила важность исключения потребления алкоголя, который несовместим с физическими нагрузками и негативно влияет на организм в целом.
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