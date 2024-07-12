Врач объяснил, как защитить в жару сердце

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Кардиолог Луконин рассказал, как защитить сердце в жару

1:10
Спорт

Врач-кардиолог, эндокринолог Илья Луконин рассказал, что нужно делать, чтобы защитить сердце, когда за окном +30.

Кардиолог Луконин рассказал, как защитить сердце в жару
Фото: Freepik by freepik, PDM

"Сердце испытывает сильную нагрузку в жаркую погоду. Если в течение длительного времени человек подвергается воздействию высоких температур и ничего не делает с этим, то это может привести к снижению артериального давления. Это уменьшит поступление кислорода в организм", — цитирует Луконина "СЭ".

Во-первых, по словам доктора, необходимо поддерживать водный баланс.

Во- вторых, в самое пекло (с 09.00 до 17.00) на улицу желательно не выходить. Если же все таки вы вышли из дома, нужно обязательно одевать головной убор.

В-третьих, стоит нормализовать питание — есть больше овощей и фруктов. Алкогольные напитки лучше не пить.

"Тяжелый физический труд лучше отложить. Если у вас диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, стоит быть особенно осторожным, контролировать давление и соблюдать все рекомендации доктора", — заключил он.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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