Врач объяснил, как защитить в жару сердце

Врач-кардиолог, эндокринолог Илья Луконин рассказал, что нужно делать, чтобы защитить сердце, когда за окном +30.
"Сердце испытывает сильную нагрузку в жаркую погоду. Если в течение длительного времени человек подвергается воздействию высоких температур и ничего не делает с этим, то это может привести к снижению артериального давления. Это уменьшит поступление кислорода в организм", — цитирует Луконина "СЭ".
Во-первых, по словам доктора, необходимо поддерживать водный баланс.
Во- вторых, в самое пекло (с 09.00 до 17.00) на улицу желательно не выходить. Если же все таки вы вышли из дома, нужно обязательно одевать головной убор.
В-третьих, стоит нормализовать питание — есть больше овощей и фруктов. Алкогольные напитки лучше не пить.
"Тяжелый физический труд лучше отложить. Если у вас диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, стоит быть особенно осторожным, контролировать давление и соблюдать все рекомендации доктора", — заключил он.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.