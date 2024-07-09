Пойманный на взятках арбитр будет судить матч Англия — Нидерланды

УЕФА не снял с матча полуфинала Евро судью Цвайера, замешанного в коррупции

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УЕФА назначил главным арбитром матча Англия — Нидерланды Феликса Цвайера, который был замешан в коррупционном скандале.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

В далёком 2005 году Цвайер стал участником неприятной истории. Феликса зацепило волной от другого гигантского скандала — вокруг арбитра Роберта Хойцера. Его обвинили в предвзятом судействе нескольких игр и даже посадили в тюрьму. На одной из таких встреч, между "Вупперталером" и "Вердером-2", Цвайер работал помощником, и, как писали СМИ, получил 300 евро за то, что закрыл глаза на странные решения Хойцера, сообщает "СЭ".

Цвайера тогда отстранили от футбола на шесть месяцев. Но потом он вернулся, а в 2012 году стал судьей ФИФА.

Цвайер будет судить Англию в полуфинале Евро. Это вызвало беспокойство среди британских болельщиков. Некоторые медиа, такие как The Times, даже поспешили заявить, что Цвайера снимут с полуфинала. Однако УЕФА кандидатуру рефери поддержал.