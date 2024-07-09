Фитнес-тренер рассказала, как простые упражнения могут улучшить ваше настроение

Фитнес-тренер Елена Соболь порекомендовала простые упражнения, которые улучшают настроение. Ее советы были опубликованы в "Спорт-Экспресс".
Соболь отметила, что любое физическое упражнение способствует улучшению настроения, так как в процессе активности вырабатывается гормон счастья — эндорфин. Она пояснила, что благодаря этому происходит улучшение эмоционального состояния и снижение уровня стресса.
"Самыми доступными способами являются кардионагрузки, такие как бег, велосипед, ходьба или танцы. Не обязательно бежать марафоны или преодолевать большие расстояния — достаточно всего часа кардио, чтобы поднять настроение", — подчеркнула тренер. Также Соболь рекомендовала обратить внимание на упражнения с прыжками.
Среди более медленных видов занятий эксперт предложила выбрать йогу или практику медленного дыхания. Эти методики помогают успокоиться и устранить раздражение.
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