Футболист Соболев согласился на условия "Зенита"

Игрок московского "Спартака" Александр Соболев договорился по условиям контракта с петербургским "Зенитом". Его трансфер уже осуществляется.
Соболев перейдет из "Спартака" в "Зенит" в течение пары дней, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к ситуации.
"Соболева устроили предложенные "Зенитом" условия. В течение пары дней клубы должны закрыть трансфер", — говорится в статье.
Напомним, что Соболев играл за "Спартак" с января 2020 года, ранее он играл за "Крыльев Советов". Всего за "красно-белых" форвард провел 139 матчей, где забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи.
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