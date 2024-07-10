Футболист Соболев согласился на условия "Зенита"

Соболев согласовал контракт с ФК "Зенит"

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Игрок московского "Спартака" Александр Соболев договорился по условиям контракта с петербургским "Зенитом". Его трансфер уже осуществляется.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Соболев перейдет из "Спартака" в "Зенит" в течение пары дней, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

"Соболева устроили предложенные "Зенитом" условия. В течение пары дней клубы должны закрыть трансфер", — говорится в статье.

Напомним, что Соболев играл за "Спартак" с января 2020 года, ранее он играл за "Крыльев Советов". Всего за "красно-белых" форвард провел 139 матчей, где забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи.