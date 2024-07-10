Теннисистка Веснина поедет на Олимпиаду

Трёхкратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поедет на Олимпиаду в Париж.
"Я в составе нашей команды, готовлюсь. Для меня Олимпиада — это важный турнир, настрой на него самый серьёзный… Я с радостью полечу в Париж, и вы меня обязательно там увидите!" — цитирует Веснину "СЭ".
ITF опубликовала перечень тех, кто поедет на Олимпийские игры. В него вошли: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном турнире в заявку попали Медведев — Сафиуллин, Андреева — Шнайдер.
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