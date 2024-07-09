Бывший игрок сборной Франции призвал убрать Мбаппе из состава сборной

Во Франции предлагают исключить Мбаппе из состава сборной

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший игрок сборной Франции Франк Лебеф высказал предложение исключить нападающего Килиана Мбаппе из состава национальной команды. Эту информацию передает Get French Football News.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Лебеф озвучил свои опасения относительно состояния форварда, отметив: "Если игрок травмирован и не может играть на полную мощность, лучше вообще не выходить на поле. По моему мнению, если футболист способен дать только 50% своих возможностей, он несет вред команде". Он также указал на проблемы Мбаппе с бегом и необходимостью постоянно корректировать маску.

Мбаппе получил перелом носа 18 июня в матче группового этапа Евро-2024 против Австрии. Изначально сообщалось о необходимости операции, однако ее удалось избежать.

На последующих матчах Мбаппе выступал в специальной маске, о которой он отметил: "Это довольно сложно, потому что она ограничивает обзор, а также скапливается пот, приходится снимать, чтобы он не мешал".

Полуфинальный матч между Францией и Испанией пройдет 9 июля в 22:00 по московскому времени. Победитель встретится в финале с победителем пары Нидерланды — Англия.